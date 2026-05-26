Відомий європейський бренд відкриє перші магазини в Україні: оприлюднено терміни

Польська торговельна мережа Pepco планує вийти на український ринок. Йдеться не про один магазин, а про одночасний запуск кількох торгових точок, повідомляє Forbes.

"Це невелике й обережне тестування – масштаб подальшого розширення залежатиме від результатів пілоту, комерційних показників і безпекової ситуації", – кажуть представники Pepco.

Мережа планує відкрити магазини в Україні вже у другій половині 2026 року. Топменеджер однієї з девелоперських компаній уточнив, що орієнтовний запуск може відбутися у жовтні.

За словами СЕО компанії Retail & Development Advisor (RDA) Андрія Лотоцького, перші відкриття стартуватимуть у Києві та на заході України.

"Відкриття перших магазинів – це буде Київ і західна частина України", – наводить його слова LIGA.net.

Йдеться про торговельні центри категорії А, які вже себе зарекомендували.

Нагадаємо, про вихід на український ринок Pepco оголосив кілька днів тому. Запуск бренду відбувається на тлі розширення інших польських дискаунтерів, які суттєво зміцнили позиції в Україні в роки повномасштабної війни.

Зокрема, польський fashion-ритейлер LPP (бренди Reserved, Mohito, House, Cropp і Sinsay) уже зайняв провідні позиції та формує найбільшу частку українського ринку. Наприкінці січня 2026 року мережа відкрила свою 500-ту торговельну точку в Україні. Активно розширюється й інша польська група Modivo, яка планує у 2026 році відкрити десятки нових магазинів.

Довідка УНІАН. Pepco – це польська мережа роздрібних магазинів одягу та товарів для дому, штаб-квартира якої розташована в Познані. Вона входить до складу Pepco Group, що має штаб-квартиру в Лондоні. Pepco нараховує близько 4000 магазинів по всій Європі.

Основний асортимент магазинів Pepco включає дитячий і дорослий одяг, товари для дому, текстиль, декор, посуд, іграшки, сезонні товари та різноманітні дрібниці. Найсильнішими категоріями експерти вважають дитячі товари та продукцію для дому.

Польська "експансія" на український ринок - це скоріше виключенням, адже далеко не всі світові бренди поспішають відкривати магазини в нашій країні.

Нагадаємо, на тлі воєнних викликів частина великих торговельних мереж залишає вітчизняний ринок. Зокрема, припиняють роботу два останні магазини мережі Reebok в Україні.

Свою діяльність згортає низка турецьких ритейлерів, які намагаються скоротити втрати на зовнішніх ринках. Серед них – магазин спортивного одягу InStreet, мережа взуттєвих магазинів SuperStep та бренд одягу Koton, який працював в Україні протягом восьми років.

Крім того, у лютому іспанська компанія Inditex, якій належать бренди Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti, закрила магазини у великих містах України.

