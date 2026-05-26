'116 разів лише за тиждень': Білорусь звинуватила Україну в спробах атак дронами

Вольфович стверджує, що українські безпілотники нібито намагалися вразити прикордонну інфраструктуру.

У Білорусі заявили про нібито регулярні спроби атак безпілотників з боку України. Із такими звинуваченнями виступив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві, передає "Астра".

За словами Вольфовича, білоруські сили ППО нібито щодня фіксують перетин кордону українськими бойовими дронами.

"У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами", – заявив він.

Відео дня

Білоруський чиновник стверджує, що лише за останній тиждень у повітряному просторі країни нібито зафіксували "116 українських БПЛА". За його словами, чергові сили ППО "59 разів" застосовували засоби реагування щодо безпілотників.

Крім того, Вольфович звинуватив Україну у мінуванні прикордонних районів та активній розвідці білоруської території.

Також у Мінську стверджують, що на українських прикордонних полігонах нібито "відпрацьовуються питання застосування ударних БПЛА, а також штурму та захоплення будівель".

Ризик вступу Білорусі у війну проти України

Як повідомляв УНІАН, лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська відвідала Київ у понеділок після того, як в українській столиці прибирали наслідки найбільшої цьогорічної атаки РФ. Водночас світові лідери уважно стежили за тим, яку підтримку білоруський уряд готовий надати Росії у її повномасштабному вторгненні.

Ще однією причиною для хвилювання стало те, що в неділю президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком щодо війни в Україні - це був їхній перший дзвінок з початку вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: