Дешевий смартфон Xiaomi з величезною батареєю: з'явилися характеристики Redmi 17

В інтернеті з'явилися основні характеристики нового ультрабюджетного смартфона Xioami Redmi 17. Незважаючи на скромний цінник, йому буде що запропонувати покупцям, пише Gizmochina.

Redmi 17 вийде з 6,9-дюймовим дисплеєм Full HD+. Частота при цьому становитиме 144 Гц. Процесор Snapdragon 4 Gen 4 стане апаратною основою пристрою, а ще Xiaomi встановить батарею ємністю 7000 мАг. Обіцяють автономність два дні навіть при активному використанні.

Набір камер буде скромним: основний модуль на 50 мегапікселів, а також фронтальна камера на 8 мегапікселів. Як і останні смартфони Redmi, Redmi 17 буде поставлятися з фірмовим інтерфейсом HyperOS на базі Android 16.

Презентація смартфона запланована на 18 червня. За попередніми даними, початкова ціна Redmi 17 складе 150 доларів, що еквівалентно приблизно 6500 грн.

Нагадаємо, напередодні Xiaomi випустила свій найдешевший телефон 2026 року. Новинка від суббренду Poco отримала величезний екран, місткий акумулятор та великий обсяг пам'яті, при цьому її вартість не перевищує $100.

Паралельно Redmi готує до випуску новий флагман з батареєю 10 000 мАг і 7-дюймовим екраном. Це буде одним з найбільших мобільних девайсів на ринку: сучасні флагмани зазвичай обмежуються ~6,8–6,9 дюйма.

Минулого місяця Xiaomi випустила несподіване оновлення HyperOS для застарілих смартфонів. Xiaomi 12, Redmi Note 11 Pro+ та інші популярні моделі ще деякий час залишатимуться актуальними.

