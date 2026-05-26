Практично всю Україну накриють дощі та штормовий вітер, - синоптикиня Діденко

Втім, з початком літа погода покращиться, пообіцяла Діденко.

У середу, 27 травня, всю територію України накриє сильний вітер з дощами, а з четверга очікується похолодання.

Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Наталка Діденко в соцмережі. "У середу в Україні скрізь буде сильний вітер із штормовими поривами", - написала синоптикиня і закликала громадян бути обережними.

Фахівець додала, що завтра територію України перетинатиме атмосферний фронт, тому практично повсюди завтра пройдуть дощі і погода буде вологою.

Температура повітря на півдні та південному заході буде +25...+28 градусів. У Харківській, Полтавській, Сумській та Луганській областях температура повітря вдень складе +17...+21 градус, на решті території буде +20...+23 градуси.

У Києві 27 травня очікується вітряна погода із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 м/с, попередила синоптикиня.

"Завтра в столиці дощ та +21 градус", - додала вона.

Щодо погоди на четвер, 28 травня, синоптикиня повідомила, що з цього дня в Україні очікується похолодання. Вдень буде лише +12...+18 градусів.

"На початку червня тепла погода відновиться", - зробила спойлер синоптикиня.

Сьогодні у коментарі УНІАН синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповідав, що у п’ятницю, 29 травня, в Україні та Києві пройдуть короткочасні дощі. "Значення температури будуть доволі свіжі: вночі в межах 5-12 градусів, а вдень - 13-19 градусів", - зазначив синоптик.

