Країни Балтії звертаються до України за експертною допомогою, - Politico

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна давно готова до російських атак і має достатній досвід для захисту свого населення.

Почастішання останнім часом вторгнень у повітряний простір Балтійського регіону посилило інтерес до того, чого Київ навчився за понад чотири роки війни з Росією. Про це пише Politico.

В останні тижні балтійські компанії зверталися до українських виробників оборонної продукції та фахівців з цивільної оборони з метою обговорення закупівлі бомбосховищ, заявив Ігор Федорко, голова Української ради оборонної промисловості.

Зазначається, що минулого тижня президента і прем'єра Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а мешканцям Вільнюса настійно рекомендували сховатися в безпечному місці після того, як безпілотник порушив повітряний простір країни.

Відео дня

Влада заявила, що інцидент "схожий на те, що ми спостерігали останніми днями в Латвії та Естонії".

Розмови про бомбосховища відображають зростаючу тривогу на східному фланзі НАТО щодо масштабів та інтенсивності російської кампанії безпілотників проти України, а також побоювання, що навіть обмежене вторгнення або подальша атака можуть зламати оборону на початкових етапах конфлікту.

В умовах підвищеної готовності голова Єврокомісії фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андріус Кубілюс вирушать до Литви на зустріч із лідерами країн Балтії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна давно готова до російських атак і має достатній досвід для захисту свого населення.

Представники балтійських країн побоюються, що їхня невелика географічна територія та висока концентрація міського населення не залишать місця для помилок у разі великомасштабного нападу. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив:

"Це, по суті, нова реальність, з якою стикаються країни Балтії. Тому нам потрібно адаптуватися".

Важливо, що зростаюча тривога торкнулася навіть ринків нерухомості країн Балтії. У Вільнюсі в оголошеннях про продаж нерухомості з'явилися підвальні приміщення та укріплені підземні простори, що рекламуються як потенційні сховища у разі обстрілів або атак безпілотників.

Погрози РФ на адресу країн Балтії

Раніше Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що "координати центрів прийняття рішень на латвійській території добре відомі". У заяві російської розвідки також містилася погроза "справедливої відплати", від якої "членство країни в НАТО не захистить".

Росія звинуватила Латвію в тому, що вона нібито дала згоду на запуск зі своєї території українських дронів по об'єктах у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: