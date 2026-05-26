Після атак на Україну: Захід попереджає про ризики участі Білорусі у війні

За словами Андрія Сибіги, Україна послідовно розрізняє режим, який втягнув Білорусь у російську агресію, та білоруський народ.

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська відвідала Київ у понеділок після того, як в українській столиці прибирали наслідки найбільшої цьогорічної атаки РФ. Водночас світові лідери уважно стежили за тим, яку підтримку білоруський уряд готовий надати Росії у її повномасштабному вторгненні. Про це пише Associated Press.

"Минулого тижня Росія та її союзник Білорусь провели спільні ядерні навчання, а президент України Володимир Зеленський останніми днями попередив, що Білорусь може стати плацдармом для Росії для відкриття нового фронту на півночі України. Під час вторгнення Москви 24 лютого 2022 року частина російських військ увійшла на територію України з території Білорусі", - нагадали у матеріалі.

Ще однією причиною для хвилювання стало те, що в неділю президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком щодо війни в Україні - це був їхній перший дзвінок з початку вторгнення.

Росія попереджає про нові "системні удари"

Водночас Міністерство закордонних справ Росії заявило, що на Київ чекають нові "системні удари". У відомстві закликали іноземних громадян, а саме членів дипломатичних місій, якнайшвидше покинути місто, а мешканцям порадило триматися якомога далі від військових та урядових об’єктів.

У Міністерстві наголосили, що смертельний удар українського дрона по гуртожитку коледжу в Старобільську став "останньою краплею". Водночас в Україні заявили, що Київ вражав лише цілі, які підтримують вторгнення РФ.

"Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст", - написала в X Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ, після атаки, що сталася у вихідні та призвела до загибелі двох людей і пошкодження будівель у столиці України.

Країни пильно стежать за Білоруссю

Під час телефонної розмови з Лукашенком Макрон "підкреслив ризики для Білорусі, пов’язані з тим, що вона дозволяє втягнути себе у російську агресивну війну в Україні", розповів для AP помічник президента у кабінеті французького лідера, який висловився на умовах анонімності.

Крім того, Макрон розмовляв у неділю із Зеленським.

"У лаконічному повідомленні, опублікованому пресслужбою президента Білорусі, йдеться, що розмова з Макроном відбулася "з ініціативи французької сторони", і лідери обговорили "регіональні питання" та відносини Білорусі з ЄС і Францією", - процитували журналісти.

Водночас лідерка білоруської опозиції Тихановська під час свого першого візиту до Києва заявила агентству Associated Press, що "режим Лукашенка добре знає, що потрібно зробити для поліпшення відносин з Європейським Союзом, але цього не відбувається. Натомість - гібридні атаки, ядерний шантаж і погрози всьому регіону".

Під час виступу після зустрічі з українськими посадовцями в Києві, Тихановська наголосила, що "Україна захищає не лише свою незалежність, а й право наших народів жити без імперської диктатури, без насильства та страху".

"Я переконана, що перемога України відкриє шлях до свободи Білорусі", - сказала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був поруч з Тихановською, зауважив, що "Україна послідовно розрізняє режим, який втягнув Білорусь у російську агресію, та білоруський народ", підкресливши, що "ми цінуємо внесок білоруських волонтерів, журналістів, правозахисників та активістів, які борються за свободу - і нашу, і вашу".

