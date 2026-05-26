Українські дрони не змогли 'вимкнути' ключовий порт РФ на Чорному морі

Експорт нафти з порту Новоросійськ триває.

Експорт нафти з ключового російського порту на Чорному морі продовжується, попри атаку українських дронів на вихідних, повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані супутникових знімків.

Зазначається, що всі три причали терміналу "Шесхаріс" у порту Новоросійська працюють.

"На знімках, наданих компанією Planet Labs PBC, що спеціалізується на супутниковій зйомці, видно, що в понеділок (25 травня, - УНІАН) до причалів пришвартувалися танкери", - зазначає видання.

Журналісти нагадують, що порт Новоросійськ неодноразово ставав мішенню атак українських дронів, остання з яких відбулася 23 травня. Сили оборони атакували термінал "Шесхаріс" та сховище "Грушова", з якого нафта постачається до терміналу.

Україна активізувала удари по російській енергетичній та портовій інфраструктурі. За даними Генштабу, внаслідок української атаки Сизранський НПЗ зупинив свою роботу.

22 травня українські дрони вивели з ладу один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – NORSI у Нижньогородській області.

За даними ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення українські війська обстріляли російські нафтопереробні заводи 158 разів.

