На ринку з'явився смарт-годинник із найпотужнішою батареєю: як довго він працює

Цей пристрій призначений для користувачів, яким важливі тривала робота без підзарядки та розширені спортивні функції.

Компанія Honor анонсувала новий смарт-годинник Honor Watch 6 Plus, головною особливістю якого стала рекордна для сегмента батарея ємністю 1 000 мАг. Для порівняння, у Apple Watch Ultra 3 ємність становить 559 мАг.

За заявою виробника, пристрій здатний пропрацювати до 35 днів в енергозберігаючому режимі і до 17 днів при звичайному використанні. При постійному використанні вбудованого GPS батарея протримається близько 42 годин.

Ще однією особливістю пристрою став 1,46-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю до 3000 ніт. Такий показник робить екран легко читабельним навіть під прямими сонячними променями і виводить Honor Watch 6 Plus у число найяскравіших носимих гаджетів на ринку.

Годинник отримав круглий корпус з металевими елементами та захист від води 5 ATM, а також набір стандартних датчиків для моніторингу здоров'я, включаючи пульс і рівень кисню в крові (SpO2). Також пристрій підтримує 120 спортивних режимів, GPS-навігацію, NFC для безконтактних платежів і можливість дзвінків через підключений смартфон.

Honor Watch 6 Plus надійдуть у продаж у Китаї 29 травня. Ціна становитиме від 1199 юанів (близько $180) до 1599 юанів ($235) залежно від версії корпусу та ремінця. Про міжнародний запуск компанія поки що не повідомляла.

