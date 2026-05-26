Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 27 травня

Національний банк України встановив на середу, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,2767 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 25 травня – 44,26 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,5159 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,27/44,30 грн/дол., а до євро - 51,51/51,53 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 травня зріс на 1 копійку і складав 44,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 51,80 гривні за євро, а  продати європейську валюту можна було за курсом 51,20 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 6 копійок і становив 44,39 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,79 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти. 

