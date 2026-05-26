Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 27 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,5159 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,2767 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 25 травня – 44,26 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,5159 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,27/44,30 грн/дол., а до євро - 51,51/51,53 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 травня зріс на 1 копійку і складав 44,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 51,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,20 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 6 копійок і становив 44,39 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,79 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

