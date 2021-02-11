Німецьке видання радить холодної зими споживати більше вуглеводів, і вареники, яким "Гоголь приписував навіть магічні властивості", для цього підходять найкраще

На дворі страшенно холодно. І прогноз погоди відлиги не віщує. Навпаки, попереду дні, коли термометр покаже 20 градусів морозу.

"Морозило дужче, як зранку: але зате так було тихо, що рипіння морозу під чоботом чути було за півверсти", - цитує Der Spiegel "Вечори на хуторі біля Диканьки" Миколи Гоголя, якого видання називає "видатним російським письменником українського походження". Ці слова він написав майже 200 років тому.

Читайте такожAtlantic Council: Культурне відродження України - питання національної безпекиВидання пише, що в історіях Гоголя дива і фантастика переплітається зі звичайним сільським життям, в якому дивне стає досить звичайним. І це можна порівняти з відкладеною на потім нормальністю в розпал пандемії COVID-19.

"Мороз побільшав, і вгорі так зробилося холодно, що чорт перестрибував з одного копитця на друге й хукав собі в кулак, бажаючи хоч як-небудь розігріти замерзлі руки.(...) Відьма й собі відчула, що холодно, дарма, що була тепло одягнена; і тому, піднявши руки догори, відставила ногу та, прибравши такої пози, як людина, що мчить на ковзанах, не зворухнувшись жодним суставом, спустилася повітрям, ніби по льодовій похилій горі, і просто в димар", - цитує видання Гоголя далі, додаючи, що Диканька письменника й її люди були сповнені божевіллям й дивами. І ніщо вже не буде таким, як раніше.

"Особливо вареники з картоплею - українська страва для душі й тіла на найвищому рівні. Вареники - це м'які й теплі лестощі для шлунку, які з великою відданістю люблять не лише в Україні, а й по всій Росії", - пише Der Spiegel.

Читайте такожТісто для вареників - як замісити ідеальне тісто на воді, кефірі і дріжджахЗвісно, в гоголівській Диканьці їх найбільше любив козак пузатий Пацюк, який, цілком можливо, уклав угоду з дияволом. Його вареники були зачаровані! Вони самі стрибали до рота. Кожен вареник вистрибував з миски, падав у сметану, а потім летів просто в рот Пацюку. Тож все, що йому лишалося - це лише жувати й ковтати.

Однак, чари вареників, які також можуть бути начинені вишнями, сиром чи фаршем (в українців дуже багато рецептів цієї страви), полягають й в іншому. Вони приносять подвійну втіху, ніж картопля і макаронні вироби. Українські вареники багаті на L-триптофан, який серед усіх амінокислот здатен миттєво покращити людський настрій.

Видання описує рецепт вареників з картоплею: перетертим пюре з додаванням грибів під тонким тістом. Фактично це "вуглеводи у вуглеводах". Цим "бомбам настрою" перед вживанням краще зробити "холодну ванну зі сметани". І якщо придивитися, то вони миттю врятують від тремтіння через морози.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань