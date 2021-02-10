З рештою персоналу провели освітню бесіду.

У київському супермаркеті мережі Novus звільнили касира через небажання обслуговувати клієнта українською мовою.

Читайте також"Не базарь": у Миколаєві депутати від ОПЗЖ посварилися під час засідання комісії з етики (відео)Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці "Рух за мову".

Зазначається, що сам інцидент стався 22 січня. Мешканка Києва Ганна Сокіл заявила, що на її прохання говорити українською мовою касир відповіла "почалося, бля*ь". Жінка зажадала від керівництва супермаркету розібратися та вжити заходів.

Пізніше їй повідомили, що керівництво торгової точки ухвалило рішення звільнити співробітницю. З рештою персоналу провели освітню бесіду.

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Автор: Катерина Шварц