Загрозу розглянули на невідкладному засіданні Ради оборони столиці.

У Києві заговорили про загрозу вторгнення російських диверсійно-розвідувальних груп та агентів ворожих спецслужб з метою дестабілізації ситуації в столиці України.

Це питання розглянули на невідкладному засідання Ради оборони міста Києва. Були прийняті нові безпекові рішення щодо подальшого життя столиці, акцентує КМВА.

"Не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - йдеться у повідомленні відомства.

Рада прийняла такі рішення:

У терміновому порядку опрацювати питання щодо проведення масових заходів в Києві, які передбачають участь чисельної кількості українців. Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо організації роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів з метою забезпечити безпеку громадян. Усім силовим та військовим структурам наказано посилити увагу за місцями, де найбільше збираються люди. Уважніше стежити за дотриманням безпеки у публічному просторі та проконтролювати заходи, які "працюють" на безпеку Києва. Усім відповідальним структурам наказано забезпечити українців доступом до укриттів та готовність пунктів незламності для використання в режимі 24 на 7. Уповноважені особи будуть уважно стежити за інформацією, що поширюється мережею, щоб не допустити ворожих вкидів та дезінформації.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - акцентує КМВА.

Росія пообіцяла помсту за "Крокус"

Нагадаємо, хоча Україна не має жодного відношення до теракту у "Крокусі", що стався на території Підмосков'я 22 березня, Росія з політичних причин пов'язує подію з Києвом. Путін особисто сказав, що бачить у цій справі український слід, запевняючи росіян, що частина терористів, яких упіймала Москва з паспортами громадян Таджикистану, намагалися втекти через кордон в Україну.

Як відомо, представники уряду РФ обіцяли помсту усьому світу за події в "Крокус сіті Холл". 25 березня заступник очільника Радбезу Росії Дмитро Медвєдев заявив, що Росія вб'є всіх, кого вважає причетними до теракту. Не виключено, що таким чином Москва дала собі чергове "алібі" для вбивства українців.

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