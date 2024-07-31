За словами захисника підозрюваного, версій може бути чимало, але їх треба підтверджувати доказами.

Будь-яка версія опосередкованої причетності 18-річного В'ячеслава Зінченка до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон має право на життя, зокрема й те, що він когось "покриває". Втім, про це треба запитувати безпосередньо підозрюваного.

Про це заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима в інтерв'ю "Українським новинам", відповідаючи на запитання, чи може бути таке, що підозрюваний покриває когось, якщо він не безпосередній виконавець.

"Це вже потрібно запитувати його. Все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію і вона матиме право на життя. Інше питання - чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо навіть, що це була жінка. Все можливо", - сказав адвокат. Відео дня

Сулима зазначив, що слідство зупинилось, досудове розслідування триває тільки щодо Зінченка.

"А якщо це не він? Що ви зберете після півроку або року? Нічого. Кого ви знайдете через рік? Нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли на камери. Там жінка пройшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось і одягається як клоун", - зазначив він.

Адвокат вважає, що справа дійде до суду, але питання – з якими доказами. І як ці докази втримаються в суді.

Вбивство Фаріон та затримання 18-річного підозрюваного – деталі

19 липня у Львові скоїли напад на відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і за кілька годин померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві Фаріон.

Також хлопця заарештували на 60 діб без права на заставу. Він не визнає себе причетним до вбивства.

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