Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тримає процес повернення моряків під контролем.

В Україну повертаються четверо членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року.

Читайте такожУкраїнські моряки застрягли в Китаї і вже понад рік не можуть повернутись додому: люди починають божеволітиМоряки Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка вже в дорозі додому, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року Лівійський суд засудив до 5 років ув'язнення.

Оскільки двоє моряків мають проблеми зі здоров'ям, представники України неодноразово підіймали перед лівійською стороною питання їх звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво в колі своїх рідних і близьких.

Також глава держави подякував за роботу українських дипломатів, Міністерство закордонних справ та інші відомства, завдяки яким повернення українців додому стало можливим.

"Українська держава не забуває і не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Тому що держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути", - зазначив президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також тримає процес повернення моряків під контролем.

"Президент Володимир Зеленський завжди наполягає на дотриманні одного важливого і непорушного принципу під назвою "Україна не кидає своїх". Це формула поваги нашої держави та громадян. Кожного разу, коли цей принцип підтверджується на практиці, я пишаюся Україною. А для рідних громадян все простіше. Вони просто нарешті зможуть обійняти своїх близьких", - сказав він.

Що цьому передувало

У лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam під прапором Сьєрра-Леоне, серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану. У березні 2016 року екіпаж заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.

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Автор: Вікторія Токарєва