Верхівку ялинки замінили / фото t.me/stranaua

На головній ялинці країни, яка встановлена на Софійській площі з'явилася різдвяна зірка. Вона замінила казковий капелюх, який не сподобався вірянам.

Як повідомляє видання "Сьогодні", зірку встановили 17 грудня вранці за допомогою крана.

"Висота зірки – 4 метри. Вона обладнана трьома видами гірлянд: обведення зірки – біле і тепле, холодні і білі вогні у вигляді комет, а по середині зірка буде світитися золотими вогниками", – розповіли організатори новорічного свята.

Вартість зірки – 75 тисяч гривень.

фото t.me/stranaua
фото t.me/stranaua

Скандал з капелюхом на ялинці

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Автор: Андрій Василюк