Висота зірки – 4 метри.

На головній ялинці країни, яка встановлена на Софійській площі з'явилася різдвяна зірка. Вона замінила казковий капелюх, який не сподобався вірянам.

Як повідомляє видання "Сьогодні", зірку встановили 17 грудня вранці за допомогою крана.

"Висота зірки – 4 метри. Вона обладнана трьома видами гірлянд: обведення зірки – біле і тепле, холодні і білі вогні у вигляді комет, а по середині зірка буде світитися золотими вогниками", – розповіли організатори новорічного свята.

Вартість зірки – 75 тисяч гривень.

Скандал з капелюхом на ялинці

13 грудня вранці з головної ялинки країни зняли капелюх, який прикрашав її верхівку. Це сталося після численних невдоволень верхівкою новорічного дерева. Зокрема, в ПЦУ капелюх назвали "відьмацьким".

Організатори поскаржилися, що люди не зрозуміли тематику цьогорічної новорічної локації - "казковий ліс", - і пообіцяли зняти "капелюха" з ялинки.

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Автор: Андрій Василюк