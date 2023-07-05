А для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій в області вони використовували старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця".

В СБУ повідомили, що викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області. "Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник. Встановлено, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

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Застарілі комплектуючі отримували через "списання" їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових "їжаків". При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили.

"Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання "індивідуальних" комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а "розрахунок" отримували готівкою. Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн", - поділились деталями в СБУ.

Для реалізації оборудки організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Їх взято під варту. Ділкам загрожує до 12 років тюрми.

Корупційні схеми в Україні

В Україні час від часу накривають корупційні схеми різного масштабу. Так, раніше стало відомо, що керівник Запорізького аеродрому під виглядом реконструкції продав плити зі злітно-посадкової смуги. А у травні у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли деталі корупційної схеми у Верховному суді.

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