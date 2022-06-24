Через бойові дії села напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані.

На Херсонщині російські окупанти, які прибули після ротації, селяться у будинках евакуйованих місцевих жителів.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На Херсонщині ворожі війська використовують всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові "асвабадітєлі" зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися", - сказав Назаров.

За його словами, в багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені або заміновані окупантами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

"В той же час наміри окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого "єдиного дня голосування", коли в Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення. Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними", - стверджує речник.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що у Херсонській області загарбники змушують ув’язнених подавати документи на російські паспорти щоб підвищити показники "паспортизації".

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