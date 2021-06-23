Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку "Куди і звідки".

Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2021». Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте, церемонія нагородження відбулася на відкритті Фестивалю у Києві, а також транслювалась онлайн.

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку «Куди і звідки» від Видавництва Старого Лева. Це ж видання перемогло у номінації «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

У номінації «Книга для читання» перемогу отримало видання «Як будувати на віки. Архітектура поза часом», автор Крістофер Александер. Видавництво «Основи». Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

У номінації «Візуальна книга» перемогу отримав «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи.

[Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]». Видавництво РОДОВІД. Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Журі не визначило переможця в традиційних номінаціях «Експеримент» та «Утилітарна книга», натомість присудило дві спецвідзнаки: «За фотокнигу» — книжці «Лілії», автор Олександр Чекменьов, видавництво MOKSOP, дизайн Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн. «За культурологічне дослідження» — книжці «Польоти уві сні та наяву», «Національний центр Олександра Довженка» (Довженко-Центр), концепція видання, дизайн обкладинки, архітектоніка книжки, шрифтовий дизайн — Альона Соломадіна, підбір ілюстрацій — Олена Гончарук, Марина Скирда, верстка — Катерина Большакова.

Журі також визначило фіналістів конкурсу:

Видання «Абетка від Маєчки». Авторки: Іла Варіна, Ольга Штонда.

Видавництво: Nebo BookLab Publishing. Дизайн обкладинки, ілюстрації, шрифтовий дизайн та архітектоніка: Ольга Штонда. Верстка: Антоніна Миколенко.

Видання «Анґст». Автор Сергій Рафальський.

Видавництво: Addenda Press. Дизайн: Ярослава Ковальчук. Ілюстрації: Ярослав Футимський.

Видання «Куди і звідки».

Видавництво: «Видавництво Старого Лева». Дизайн: творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів).

Видання «Кураторський посібник». За редакцією: О. Погребняк, Д. Чепурного, К. Яковенко.

Видано: ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив. Дизайн: Катерина Лесів.

Видання «KYIV by Sergiy Maidukov». Автор: Сергій Майдуков.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн: Grafprom.

Видання «Лілії». Автор: Олександр Чекменьов.

Видано: MOKSOP. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн

Видання «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]».

Видавництво: «РОДОВІД». Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Видання «Польоти уві сні та наяву».

Видано: «Національний центр Олександра Довженка» (Довженко-Центр). Концепція видання, дизайн обкладинки: Альона Соломадіна. Підбір ілюстрацій: Олена Гончарук, Марина Скирда. Архітектоніка книги: Альона Соломадіна. Верстка: Катерина Большакова. Шрифтовий дизайн: Альона Соломадіна.

Видання «Постійне місце проживання». Автори: Павло Маков та Сергій Жадан.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн: 3Z Studio.

Видання «Пристрасть». Авторка: Джанет Вінтерсон.

Видавництво: «Вавилонська бібліотека». Концепція видання, дизайн обкладинки, ілюстрації, концепція: Богдана Давидюк. Архітектоніка книжки, верстка, шрифтовий дизайн: Володимир Гавриш.

Видання «Продукування присутності. Що значення не може передати». Автор: Ганс Ульрих Ґумберхт.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн обкладинки: 3Z Studio.

Видання «Русла зап'ясть». Авторка: Ольга Ольхова.

Видавництво: «Видавництво "Саміт-Книга"». Дизайн і верстка: Романа Рубан. Світлини: плівка Юліана Паранько. Кураторка проєкту: Юлія Лактіонова.

Видання «Як будувати на віки. Архітектура поза часом». Автор: Крістофер Александер.

Видавництво: «Основи». Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

Всього на Конкурс «Найкращий книжковий дизайн-2021» було подано 227 книжок. До складу журі цьогоріч увійшли: Ян Венцель (Лейпциг, Німеччина), Йонас Фьоґелі (Цюріх, Швейцарія), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирило Ткачов, Ніна Кудінова, Гліб Капоріков (Україна).

Партнером конкурсу виступила Компанія Visa, яка підготувала подарунок для володаря гран-прі — MacBook Air, а також цінні призи переможцям категорій і спецвідзнак.

Цінні подарунки фіналістам конкурсу подарували Міжнародний фотобанк Depositphotos та Resident_books, офіційний представник видавництва TASCHEN в Україні.

Для володаря гранпрі Goethe-Institut в Україні дарує покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця чи дизайнера.

Медіапартнер конкурсу — Telegraf.Design. Освітній партнер конкурсу — Projector.

Посольство Швейцарії в Україні та City of Leipzig є партнерами конкурсу, що організували участь міжнародних членів журі.

Трансляцію церемонії забезпечила Компанія МEGOGO за підтримки Компанії Visa.

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Автор: Дмитро Захаров