Чоловік надіслав документи на надання відстрочки поштою, однак у ТЦК вимагали його особистої присутності.

На Львівщині військовозобов’язаний виграв суд у районного ТЦК та СП, який не розглянув надіслані поштою документи про надання відстрочки від мобілізації. Таке рішення ухвалив Львівський окружний адміністративний суд, повідомляє Zaxid.net.

У ньому зазначається, що військовозобов’язаний у травні 2024 року звернувся до Червоноградського РТЦК та СП із заявою про надання відстрочки від мобілізації через те, що один з його батьків має другу групу інвалідності. Представник ТЦК надіслав чоловіку лист з вимогою особисто прийти у ТЦК та подати документи.

Чоловік не погодився із відмовою розглянути надіслані поштою документи та звернувся до суду. Суддя Наталія Мричко розглянула усі аргументи сторін. Зокрема, представник ТЦК надіслав суду відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у чоловіка є працездатна сестра, яка може доглядати за матір’ю з інвалідністю, а у позивача через це нібито відсутні підстави для відстрочки.

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Суддя встановила, що, надсилаючи документи для отримання відстрочки поштою, позивач дотримався вимог "особистого подання", але ТЦК не розглянув їх по суті.

Мричко визнала протиправною бездіяльність районного ТЦК та зобов’язала повторно розглянути подані позивачем документи з ухваленням рішення про надання чи не надання відстрочки. Рішення суду ще можна оскаржити.

Бронювання військовозобов’язаних – останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні нещодавно провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Він зазначив, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер буде обов’язковим пунктом, аби бронювати своїх працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат, що дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

За його словами, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". При цьому проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям.

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