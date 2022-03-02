Західні області стали тимчасовим притулком для багатьох українців.

У Жовкві та Старому Самборі Львівської області заборонили здавати житло переселенцям без довідки з військкомату.

Це стосується як готелів, так і приватного житла. Відповідні документи підписали мер Жовкви Олег Вольський і градоначальник Старого Самбора Ігор Трухим.

Розпорядження називається "Про заборону на поселення чоловіків віком від 18 до 60 років і заборону продажу алкоголю в умовах воєнного стану". Воно датоване 28 лютого.

Нагадаємо, після початку війни в Україні, з 24 лютого, західні області України стали тимчасовим притулком для багатьох українців. І в Жовкву, і Старий Самбір теж виїхали чимало співвітчизників.

Вас також можуть зацікавити новини: