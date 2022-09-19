З урахуванням нового "курсу" обміну люди, в яких залишається гривня, збідніли в чотири рази.

На окупованій Луганщині загарбники штучно знецінили гривню та значно підвищили ціни на продукти.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Гривня вдвічі нижча – ціни вдвічі вище. Жителі окупованих територій скаржаться на ціни на продукти харчування. Окупанти штучно знецінили гривню, обмінюючи її по 1,25 рубля за 1 гривню замість номінальних 2,5 до 1. Тобто практично один до одного. Водночас, фактично пограбувавши населення, ціни на продукти харчування росіяни підняли вдвічі", - зазначив він.

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За словами Гайдая, таким чином з урахуванням нового "курсу" обміну люди, в яких залишається гривня, збідніли в чотири рази.

"Жителі Луганщини, які потрапили під окупацію Росії, у соцмережах повідомляють про суттєве підвищення цін, яке торкнулось усіх груп товарів. Різниця цін, у порівнянні із підконтрольною уряду України територією, дуже відчутна", - наголосив голова ОВА.

Він зауважив, що, зокрема, більш ніж удвічі зросли ціни на картоплю, птицю (тушки курячі) та свинину.

"Значно дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика: цукор кристалічний – на 83,52%, буряк – на 76,47%, олія соняшникова – на 68,12%, яловичина – на 61,50%, яйця курячі – на 55,73%, макаронні вироби – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло вершкове – на 51,37%, хліб житньо-пшеничний – на 48,90%", - додав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Луганщини російські окупанти посилили перевірки місцевого населення на вулицях.