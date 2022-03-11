Зокрема, це медикаменти, їжа та дитяче харчування.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначає, що на Сумщину доставили 500 тонн гуманітарного вантажу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся нашими волонтерами та дякую кожному, хто надає допомогу Сумщині в цей час. Постійна взаємодія волонтерських центрів і штабів - це справжня мережа допомоги... А ще, користуючись "зеленим коридором", на Сумщину приїхало 500 тон гуманітарного вантажу", - зазначив Живицький.

Він додав, що в основному це медикаменти, харчові продукти, дитяче харчування та інше.

"Розвантажуємо. Працюємо. Незабаром допомога буде в кожного, хто її потребує", - написав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 20 тисяч людей виїхали вчора, 10 березня, зеленим коридором із Сумської області. Автобуси із Сум і Тростянця вже прибувають до Лубен, звідки евакуйовані вирушають залізницею на захід країни.

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