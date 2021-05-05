Примітно, що в навчальному закладі усі звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи.

У Херсонській області 14-річна дівчинка намагалася накласти на себе руки після знущань старшокласників у школі-інтернаті.

Читайте такожНа Донеччині подруги побили 14-річну дівчину і змусили оголеною купатися у річціЯк повідомили у поліції області, упродовж року троє 17-річних хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою

«Нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, було відкрите кримінальне провадження щодо доведення до самогубства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські вивчили характеристики усіх трьох хлопців та з’ясували, що у відношенні хлопців вже складалися адміністративні протоколи щодо хуліганських дій.

«Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю», - розповіли в поліції.

У відношенні кривдників складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потерпіла наразі навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.

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Автор: Катерина Шварц