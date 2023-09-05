Вони продавали онлайн термобілизну, військову форму, взуття, фляги, саперні лопатки.

У Кам’янець-Подільському Хмельницької області двоє військовослужбовців викрадали зі складів військової частини одяг та амуніцію Збройних сил України і продавали через одну з відомих інтернет-платформ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано "Власність ЗСУ. Не для продажу".

"До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин та ще троє цивільних осіб", - розповіли у ДБР.

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За даними слідства, військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу. Також зловмисники приймали й окремі "замовлення" від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

31 серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено банківські картки, засоби зв’язку, записи із "чорною бухгалтерією", тисячі одиниць військового спорядження. Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз.

Наразі встановлюються інші можливі учасники вказаної схеми, а також вивчається причетність керівництва військової частини до оборудок із товаром ЗСУ.

У ДБР додали, що попередня кваліфікація правопорушення – викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). За це передбачається покарання – від 10 до 15 років ув’язнення.

Скандал із закупівлею одягу для ЗСУ

У серпні в Україні виник скандал через закупівлю одягу для ЗСУ. Зокрема, у розслідуванні видання "Дзеркало тижня" щодо минулорічних поставок одягу для військових зазначалося, що Міноборони України уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia на постачання літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах фігурували вже зимові куртки за 86 доларів за одиницю.

Громадська антикорупційна рада при МОУ заявила, що поставлено було саме зимові (не літні, не демісезонні) куртки з турецьких фабрик, і більшу частину комплектів вже видали. Претензій до вартості закуплених курток рада не мала і недоліків у поставленому одязі не виявила.

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