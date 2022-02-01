У поліції вже відреагували на ситуацію та почули пояснення від власника кіоска.

В Ірпені Київської області обійшли обмеження держави й змогли розрахуватися за пиво, сигарети, крупи та хліб "тисячею Зеленського" у простій "наливайці".

У цьому кіоску з'явилося оголошення "Приймаємо оплату "єПідтримкою". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами мешканців цього району, найчастіше тисячу за щеплення тут витрачають на випивку. Журналісти стали свідками того, як чоловік без проблем отоварився пивом та сигаретами за ту ж "ковідну тисячу".

Сама продавчиня зізналася, що тут і справді можна все оплатити з "єПідтримки". Проте замовчує те, як саме вдалося обійти обмеження. Журналісти легко купили за вакцинальну тисячу пиво й сигарети, у звіті про витрати було вказано, що ці гроші пішли на розваги - нібито книги.

У Мінцифрі вже прокоментували таку ситуацію, переглянувши відеодокази. Там кажуть, що таке можливо, коли хитрі підприємці використовують термінали, виділені для одного бізнесу, для іншого або не для свого бізнесу взагалі.

Читайте такожУкраїнці отримають ще по 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою - Зеленський

Згодом до кіоску приїхала поліція й поспілкувалася з власником кіоска. Він запевнив, що справді продає книги, але торгувати пивом вигідніше.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Україні стартувала держпрограма "єПідтримка", коли повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати за це по 1 тис. грн. Щоправда, витратит ці кошти можна на книги, концерти, театри, кінотеатри, спортзали й подорожі всередині країни. Для людей від 60 років цю програму розширили - вони можуть за вакцинальну тисячу придбати й ліки.

Вас також можуть зацікавити новини: