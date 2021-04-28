Наголошується, що впродовж 21 – 27 квітня кількість нових виявлень на день стабільно зменшується.

Найімовірніше, що Україна вже пройшла пік летальних випадків, пов'язаних з пандемією COVID-19. Ситуація з коронавірусом стабілізується.

Українські науковці зазначили, що таку попередню гіпотезу дозволяють сформувати дані Мін'юсту. Про це говориться у повідомленні на сайті НАН України.

Читайте такожВ Україні восени та взимку смертність від грипу та пневмонії зросла втричі (інфографіка)Там зауважили, що впродовж 21 – 27 квітня кількість нових виявлень на день стабільно зменшується. Наголошується, що про близько 260 випадків на добу або 14% за тиждень.

"Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання", – зауважили у НАН.

"Проміжне оновлення даних дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня", – пояснили науковці.

Крім цього, вони звернули увагу й на те, що пік числа летальних випадків у першій декаді квітня був незначно вищим за 400 випадків.

За даними НАН, станом на 27 квітня середня кількість:

нових випадків за останній тиждень – 10 899 на добу;

нових летальних випадків – 369 на добу;

позитивних ПЛР-тестів – 8960 на добу.

COVID-19 в Україні:

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Автор: Вікторія Гордієнко