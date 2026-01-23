Наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ: СБУ затримала російську агентку

Також затримана стежила за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ та шпигувала за Силами оборони.

Як повідомили в СБУ, серед основних завдань жінки були пошук та передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких росіяни готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Розслідування встановило, що завдання Федеральної служби безпеки Росії виконувала жителька Рівненської області, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування агентку "відрядили" до Київської області, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак Росії.

Згодом вона отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, аби стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

"Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері "з видом" на місцеву станцію "Укрзалізниці". З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту", - розповіли в СБУ.

Далі жінка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру поруч з автотрасою. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

"За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову", - пояснили у відомстві.

Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї було вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ситуація з теплопостачанням в Києві через обстріли РФ

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що у Києві немає альтернатив для забезпечення нормального проходження опалювального сезону у разі повного руйнування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Сьогодні, 23 січня, мер Києва Віталій Кличко знову закликав жителів столиці виїхати з міста через дуже складну ситуацію в енергетиці.

