Затримано двох агентів РФ, які розвідували наслідки удару 'Орєшніком' по Львівщині

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини.
Як повідомили в СБУ, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний житель Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.
"За завданням ГРУ РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби", - розповіли в СБУ.
Правоохоронці затримали обох коригувальників одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".
Як зазначили в СБУ, ворог потребував інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Удар "Орєшніком" по Львівщині
Пізно увечері 8 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області.
В Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ заявили про атаку на обʼєкти інфраструктури. За даними військових, повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км на годину по балістичній траєкторії.
У Міноборони РФ заявили, що навмисне вдарили цією ракетою у відповідь на атаку по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яку нібито провела Україна. Однак розвідка США встановила, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це повідомив Кремль.