В Офісі президента зазначили, що на півнику була вишиванка, а не косоворотка. Журналісти, своєю чергою, з'ясували, що це не півник, а селезень.

У Києві біля офісу президента Володимира Зеленського встановили фігури Фантастичних звірів, створені за мотивами всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Серйозно дісталося фігурі селезня у вишиванці.

Селезня обізвали в Facebook "півнем у косоворотці" (національна російська чоловіча сорочка). Оприлюднено й інші образи у бік селезня, зокрема, його назвали "півнем, який об*срався".

В Офісі президента пояснили, що під будівлею розміщено фігуру героя одного з полотен Примаченко – півника у вишиванці, повідомляє strana.ua.

Читайте такожУ Зеленського відповіли на хейт навколо вишиванки-косоворотки, а її творець пояснивши дизайн"...За словами знавців українського традиційного одягу, такий розріз на комірі чоловічої сорочки характерний для національного костюма Дніпропетровського регіону, де був досить популярним у XIX столітті", – додали у відомстві.

В ОП також показали картину, на основі якої було створено фігура.

Журналісти додали, що насправді на полотні зображений селезень, а не півень. Полотно створено у 1987 році, його назва – "Качур курити у палчатках, щоб не обпалити руки і п'яти".

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва біля Офісу президента, з'явився арт-об'єкт – дитячий майданчик, на якому розмістили великі фігури фантастичних звірів, оформлені за мотивами творів Марії Примаченко.

ОП знаходиться у столиці за адресою вул. Банкова, 11.

Автор: Екатерина Присяжнюк