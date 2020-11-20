Чиновниця уклала низку договорів про закупівлю засобів індивідуального захисту за завищеною вартістю та без дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель.

У Черкасах керівника одного з медичних закладів підозрюють у розтраті понад 2,4 млн грн, виділених на боротьбу з COVID-19.

Читайте такожНа Закарпатті чиновники наживалися на закупівлі захисних костюмів: в ОДА проводять обшуки (фото)Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. За попередніми даними слідства, чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена.

«На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази. Також задокументовано, що укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством», - йдеться у повідомленні.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 млн грн.

Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

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Автор: Світлана Макринська