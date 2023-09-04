Думки коментаторів розділилися.

У мережі вибухнув скандал через шкільну форму. У спільноті "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook оприлюднили фотографію дітей у формі радянського зразка в Чернівцях.

"Вітаю. Схоже в цьому класі всі школярки у формі. За хлопцями не видно ще багатьох школярок. Сум і сором. Де вишиванки? Або хоча б щось стильне", - написала авторка допису, зазначивши, що загалом бачила у цьому парку дітей у вишиванках чи звичайній формі.

У коментарях очільниця Управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук зазначила, що підходила до дітей з запитанням, у якій школі вони навчаються. Школярки відповіли, що вони не з Чернівців.

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Тим часом учасники групи розділилися на тих, хто категорично засуджує використання форми радянського зразка, і тих, хто не вважає доцільним вказувати іншим, що носити.

"Хто ці батьки, що так одягають своїх дітей? Мені 46 років, я навчалася в Совку, ненавиджу всіма фібрами душі цю імперську гидоту. Адже батьки цих дітей і при союзі то, мабуть, не жили". "Цей допис теж є яскравим прикладом совка - коли вам є діло до того, як одягнуті чужі діти. Зараз вимоги щодо шкільної форми скасовані - право вибору в одязі. Але все рівно знайдеться хтось, кому чужі діти одягнуті не стильно, не патріотично, "не красіво", "у формі", "діловий стиль", "тоталітаризм" і т. ін. Я не прихильник радянської форми, однак і не прихильник вказувати комусь, що йому носити". "Вишиванка - дуже дорога річ для багатьох українських сімей... Тому обирають хоча б білі фартушки... Що тут поганого, не розумію? Навіщо принижувати? Я роздивлялася фото, думала, може дівчата з пляшками чи сигаретами, а виявилося фартушки білі".

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов сказав, що у цій ситуації жодні законні права учасників освітнього процесу не порушували.

"Як пересічному громадянину мені це точно не близько і дивно: звідки ця ностальгія за СРСР, який, на щастя, сконав більше 30 років тому і який ці молоді люди не бачили і не могли бачити з цілком зрозумілих причин? Але навіть як пересічний громадянин я не маю права і не стану вказувати кому що носити: це особисте рішення", - підкреслив він у коментарі ТСН.

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