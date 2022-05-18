У столиці України увечері якість повітря була у межах норми, зазначили у Київській міській державній адміністрації.

У Києві можливе задимлення у зв'язку з пожежами в області, зокрема в Зоні відчуження, але наразі якість повітря в місті перебуває в межах норми.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у Зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами Зони відчуження", - мовиться у дописі.

Наголошується, що гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

"Станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці перебуває в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Водночас міська влада закликає киян у разі задимлення зачиняти вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. Окрім того, за наявності, слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

"За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", - зауважили у КМДА.

Нагадаємо, 17 травня поблизу с. Страхолісся Вишгородського району виникло загоряння лісової підстилки. О 02:10 сьогодні, 18 травня, пожежу було локалізовано на площі 45 га. Станом на 09:00 спостерігалось тління сухої трави і пнів.

Крім того, сьогодні, 18 травня, Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що у Чорнобильській зоні горить ліс в Опачичському лісництві.

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