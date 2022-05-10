Жінка кинула записку з проханням про допомогу з вікна своєї квартири, яку знайшли небайдужі перехожі і повідомили в поліцію.

У Деснянському районі Києва самотня літня жінка залишилася без їжі, але знайшла спосіб повідомити про свій безпорадний стан.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції звернулися мешканці багатоповерхівки Деснянського району з повідомленням про те, що їхня 84-річна сусідка потребує допомоги.

Сусіди передали поліцейським записку з повідомленням: "У мене закінчилася їжа, квартира №403", яку пенсіонерка скинула зі свого вікна.

"На папірці було написано лише кілька слів, з яких стало зрозуміло, що жінці нічого їсти. Ми з напарником негайно прибули за вказаною адресою, прихопивши з собою гуманітарну допомогу і продукти харчування. Ми з'ясували, що бабуся проживає одна і страждає на провали в пам'яті", - розповів старший лейтенант поліції Євген Шильников.

Тепер поліцейські періодично навідуються до Людмили, щоб принести їй необхідні речі і продукти, а також переконатися, що у неї все в порядку.

Правоохоронці подякували небайдужим киянам, чия пильність допомогла врятувати людське життя.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що в Мотижині Київської області 70-річна жінка "наводила" артилерію Збройних сил України на техніку окупантів. Вона повідомляла місце розташування ворожих об'єктів українським військовим.

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