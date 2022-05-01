Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

Після місяця голодування в окупованій росіянами Бучі на 85 році життя померла українська художниця-шістдесятниця, лауреат премії імені Василя Стуса Любов Панченко.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у Facebook.

"Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури. Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували", - написав Федорук.

Він зазначив, що Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

"Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи", - додав Федорук.

Раніше видання "Україна молода" повідомило, що виснажена тривалим голодуванням в окупованій Бучі 84-річнаПанченко 2 квітня потрапила до столичної лікарні. Вона була лежача і потребувала постійного догляду.

Попри те, що жінка була дуже ослабленою, перебувала при ясному розумі й раділа, коли до неї приходили в палату провідати, поговорити.

Окупація росіянами Бучі

Нагадаємо, окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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