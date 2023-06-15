Столична влада звернулася в Службу безпеки України.

У Солом’янській районній держадміністрації Києва повідомили про відсторонення топ-посіпаки "русского мира" з Тореза Дениса Янієва від посади головного інженера столичної житлово-експлуатаційної дільниці 901.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомив начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Солом'янської РДА Олексій Нагурний. За його словами, наразі інформація, опублікована в мережі інтернет стосовно працівника ЖЕД Солом’янського району Янієва перевіряється, але вжито низку певних заходів.

"Керівництвом КП "Керуюча компанія по обслуговуванню Солом'янського району" вже направлено лист до Служби безпеки України. Наразі особу відсторонено від займаної посади", - зазначив Нагурний.

При цьому він повідомив, що вказана особа працює у ЖЕДі з 2015 року.

"На час прийняття на роботу судимостей не мала. Вирок суду, датований 2021 роком, або інші документи, які вказують на судимість, до Соломʼянської РДА, КП "Керуюча компанії по обслуговуванню Солом'янського району" або ЖЕД - не надходив", - зауважив Нагурний.

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Як повідомляв УНІАН, Денис Янієв занесений до бази "Миротворця" як поплічник терористів та російських окупантів. Зазначається, що він родом з Торезу Донецької області й брав участь в організації проросійських мітингів.

"Організатор антиукраїнських мітингів та т.зв. "російської весни" у м. Торез навесні 2014 року. Після - втік із окупованих територій до Києва", - йдеться в оприлюднених даних про вказану особу.

Інформацію, що Янієв працює у столичному ЖЕД, оприлюднили активісти Солом’янського району у Facebook, підтверджуючи відповідними матеріалами та відео.

"У 2014-му в "ДНР" за нього дуже хвилювались, бо він був одним з організаторів референдуму. Потім втік до Києва. У 2021 році був засуджений за ст. 110, ч. 1 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - УНІАН). Тому не дуже дивно, чому він не переживає за укриття", - зазначають активісти.

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