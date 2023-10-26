Її жорстоко затримали.

В окупованому Криму силовики увірвалися в будинок до жінки, яка публікувала в мережі меми про Путіна.

У Telegram-каналі "Кримський СМЕРШ", який займається переслідуванням кримчан з антивоєнною позицією, опублікували дані мешканки Ялти, яка публікувала на своїй сторінці жарти про Путіна, серед них - картинка, на якій той стоїть на суді в наручниках.

У той же день на каналі опублікували відео, на якому російські силовики вриваються в квартиру і валять на підлогу жінку. На відео можна почути нецензурну лексику в її бік, вона в цей момент голосно кричить, чути звуки ударів.

Пізніше з'явився ролик, в якому жінка каже, що публікувала на своїй сторінці в мережі "відео з образами президента". "Не закликала нікого до протиправних дій, чисто висловлювала свою думку. Про що шкодую. Зобов'язуюся видалити і більше не поширювати подібну інформацію", - сказала вона.

Цькування людей з антивоєнною позицією в Криму

Нагадаємо, що канал "Кримський СМЕРШ" веде "Z-блогер" Олександр Таліпов. У ньому публікують дані про людей, які виступають проти окупаційної влади РФ і війни в Україні, а також використовують українську символіку.

Спочатку в пабліку публікують дані про цих людей з закликами до розправи, вже пізніше з'являються відео з їх затриманням і "вибаченнями".

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