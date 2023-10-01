Вбивці не сподобалося, що вони називали півострів українським.

В окупованому Криму чоловік убив подружню пару. Він забив людей битою за те, що вони "погано відгукувалися про Росію".

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, вбивство сталося ще 29 вересня. Чоловік прийшов додому до 66-річного Володимира і 58-річної Вікторії з Дніпропетровської області, побив їх битою і пішов. Повідомляється, що перед цим він обшукав будинок.

Пізніше стало відомо, що російська поліція затримала 60-річного чоловіка на ім'я Шавкат. Він зізнався у вбивстві, заявивши, що подружжя називало Крим українським, а також погано відгукувалися про Росію та її керівництво, тому він вирішив їх убити.

На сайті слідчого комітету РФ вказується, що подружжя вбив різноробочий, який доглядав за їхнім гостьовим будинком. Чоловіка затримали в Судаку, йому готуються пред'явити звинувачення в скоєнні подвійного вбивства.

"В ході міжособистісного конфлікту працівник завдав битою численні удари по голові жінці і чоловікові, після чого перемістив їх тіла в підвал", - йдеться в повідомленні.

Переслідування українців у Криму

Як відомо, окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов після початку повномасштабної війни закликав притягати до відповідальності за "проукраїнські гасла та націоналістичні пісні".

Після цього в Криму людей неодноразово затримували і змушували вибачатися за прослуховування українських пісень.

Крім того, "Z-блогер" Олександр Таліпов на своєму каналі "Кримський СМЕРШ" систематично закликає до розправи над людьми з проукраїнською і антивоєнною позицією.

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