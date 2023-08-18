Ситуація в окупованому Маріуполі катастрофічна - не вистачає лікарів та медичних препаратів.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі померла однорічна дитина по причині відсутності обладнання та фахових лікарів.

Про цей випадок розповіли в Маріупольській міськраді. У міськраді зазначили, що як повідомила у місцевому пабліку маріупольчанка, її однорічна дитина почала бліднути, тому вона відвезла її до місцевої лікарні. "Необхідно було зробити комп’ютерну томографію, але апарату у медзакладі просто немає. Тому лікарі зробили укол, навіть не сказавши батькам який. Після чого сказали, що треба вести дитину до Донецька, бо "у місті дитячої лікарні немає і класти дитину немає де". Але ввечорі дитина померла", - йдеться у повідомленні.

Міськрада зазначила, що ситуація в окупованому Маріуполі катастрофічна - не вистачає лікарів та медичних препаратів, а в лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено росіянами, або вивезено.

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"Люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці повідомляли про відсутність інсуліну", - розповіли про ситуацію в місті в міськраді.

Ситуація в Маріуполі

У місті важка ситуація з медичним обслуговуванням. Багатьох лікарів у лікарнях взагалі немає, а обладнання окупати або розікрали, або вивезли в Донецьк. Також в аптеках і лікарнях не вистачає медичних препаратів.

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