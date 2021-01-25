Протестувальники стверджують, що оформлення документів для виходу моряків у рейс перетворили на «годівницю для корупціонерів».

В Одеській області моряки перекрили трасу на Київ, вимагаючи відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Читайте такожУкраїнські моряки незаконно працювали в окупованому Криму: правоохоронці викрили схемуЯк передає кореспондент УНІАН, десятки людей перекрили трасу міжнародного значення Одеса-Київ, біля КПП «Дачне».

Учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу, внаслідок чого рух автотранспорту ускладнено.

Присутні скандують: «Морякам - чесну роботу!», «Ні корупції!», «Криклій - брехун!» тощо. Також вони тримають плакати: «Шатворян + Щедров + Криклій + Глазков = сухопутні партії», «Моряк - не банкомат!», «Моряки - в полоні корупції», «Моряків позбавили права на роботу» тощо.

Як пояснили журналістам учасники протесту, вони вимагають припинити вимагання грошей у громадян, які працюють на суднах, а також відставки першого заступника Держслужби морського та річкового транспорту Андрія Глазкова і Криклія.

Люди вважають, що без відома цих чиновників не мали б місця «корупційні схеми».

«Оформлення документів для виходу в рейс перетворилось на банальну здирщину. У нас вимагають шалені суми за кожен папірець. Це роблять, зокрема агенти-посередники , - сказав УНІАН один із учасників акції.

Крім того, за словами протестувальників, вони вимагають скасування іспиту для повторного підтвердження дійсності дипломів, за успішну здачу якого вимагають до $8 тис.

«Кожні п'ять років потрібно здавати іспит Державній кваліфікаційній комісії при Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, і заплатити за це в обов'язковому порядку», - пояснив моряк Олександр.

Як зазначив старпом Юрій Король, в Україні - 250 тис. моряків, і всі вони «зараз солідарні з тими, хто вийшов на акцію протесту». За його словами, якщо раніше вартість оформлення документів для виходу в рейс обходилась близько $500, то зараз - $5 тис. За інформацією іншого чоловіка, пакет документів старшого механіка «коштує» близько $6 тис.

За словами моряка, ініціативна група влітку минулого року вже зверталась до Криклія з проханням вирішити вищезазначену проблему, але все залишається без змін.

Акція протесту проходить, незважаючи на сильний вітер та дощ.

Моряки пропускають спецтранспорт. Патрульна поліція здійснює відведення автомобілів.

Протестувальники заявили, що вимагають приїзду голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

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Автор: Лариса Козова