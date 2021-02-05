Перекриття траси протестувальниками призвело до автомобільних заторів.

Сьогодні в Полтавській області протестувальники проти підвищення комунальних тарифів у двох місцях перекрили трасу «Київ-Харків».

Читайте такожШмигаль нагадав, що тарифи на комуналку не зростатимуть до кінця зимиЯк повідомляє кореспондент УНІАН, учасники мітингу перекрили трасу біля села Копили і під Лубнами.

Протестувальники повідомили, що перекрили дорогу на знак протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Мітингувальники тримають транспаранти: «Тарифи ЖКГ - це грабіж українців», «Знизьте тарифи», «Приєднуйтеся і не будьте байдужими» та ін.

Крім цього, аналогічна акція відбулася в смт Оржиця, на вулиці Центральній.

Акції протесту контролюють співробітники поліції, які стежать за громадським порядком.

Разом з тим, перекриття траси протестувальниками призвело до автомобільних заторів.

Ситуація з тарифами в Україні

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що буде підписано меморандум між місцевими органами влади та урядом, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону не буде допущено зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

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Автор: Олег Булашев