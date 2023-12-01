Були "замовлення" на приховане вивезення поплічників окупантів з підконтрольної Україні території.

У Запоріжжі заблоковано канал незаконних пасажирських перевезень до Росії і тимчасово окупованих регіонів України та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Служба безпеки України. При цьому зазначається, що такими перевезеннями користувалися колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя.

"Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства. Встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через декілька європейських країн. Для безперешкодного пересування по території країни-агресора фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори", – повідомляє СБУ.

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Зазначається, що кінцевим "пунктом призначення" нелегальних перевезень були тимчасово окуповані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії. При цьому вартість квитка на такий рейс становила $350 в одну сторону.

Нелегальні перевізники співпрацювали з представниками місцевих окупаційних адміністрацій. Зокрема, вони отримували від російських загарбників "замовлення" на приховане вивезення їхніх поплічників з підконтрольної Україні території.

В СБУ зазначають, що таким автобусом хотіла скористатись мешканка тимчасово окупованої частини Запоріжжя, яка "допомагала" агресору проводити псевдовибори до місцевих "законодавчих зборів РФ". "Згодом зловмисниця виїхала до Вінниччини, щоб приховати у родичів гроші, які отримала від загарбників за проведення фейкового плебісциту. Після цього вона збиралась замовити "квиток у зворотному напрямку"", - зазначають в українській спецслужбі. Жінку затримано. За даними слідства, нелегальні перевезення організував мешканець Запоріжжя, який раніше відбував покарання за розбій, а йому допомагали двоє знайомих, що займались пошуком клієнтів та вели чорну бухгалтерію. За даними СБУ щомісяця ділки "заробляли" до 1 млн грн.

Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 332 Кримінального кодексу ("незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

Колаборанти в Україні

За даними Центру національного спротиву у Кремлі вирішили прибрати надбавку для робітників окупаційних адміністрацій за роботу в "складних умовах". Відтак зарплата деяких "посадовців" знизиться у півтора рази, при цьому зміни стосуються саме колаборантів. Відрядженні росіяни будуть отримувати доплати.

В ЦНС зазначали, що на окупованих територіях стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати. Зокрема борги є і перед працівниками окупаційних адміністрацій.

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