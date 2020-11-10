Головні новини України 10 листопада 2020 / фото REUTERS
В Україні зафіксовано понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19. У МОЗі розповіли, від чого залежатиме тривалість карантину вихідного дня.
Новий "коронавірусний" антирекорд
За добу в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 10 179 людей.
Всього за час епідемії на COVID-19 захворіли майже 480 тисяч українців. Із них одужали 214 657 осіб, а 8 756 померли.
Ймовірний карантин вихідного дня
Тривалість карантину вихідного дня, який планують запровадити в Україні, залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Актуальні новини України 10 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 10 листопада 2020
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