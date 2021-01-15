Тварину врятував випадковий перехожий.

В Умані Черкаської області троє підлітків спіймали цуценя, обмотали йому шию скакалкою і повісили, а самі стояли й дивилися, як воно задихається, заходячись реготом.

Про це ТСН розповіла жителька Умані Ірина Сабліна.

Читайте такожЖительку Житомира затримали за знущання із собаки: жінка виштовхувала його з вікна (фото, відео)

"Мій чоловік повертався від лікаря і почув, як не своїм голосом верещить собака. Це відбувалося в районі автовокзалу за супермаркетом. Він побіг на звук і побачив, як троє підлітків 17-16 років вішають на скакалці цуценя, а самі сміються. Чоловік перескочив через паркан, надавав їм стусанів і відв'язав повішеного собаку. Від пережитого цуценя сходило під себе", — розповіла жінка.

Як повідомляється, врятоване цуценя чоловік приніс додому. Його помили, нагодували та заспокоїли.

"Цуценя - дівчинка. Їй близько 2 місяців. Вона розумна і слухняна. Якби в нас було своє житло, проблем би не було, а так, на жаль, ми не можемо її залишити, бо живемо в орендованій квартирі, а власники проти тварин. Тож шукаємо для цуценяти "хороші руки", - розповіла Ірина Сабліна.

Жінка зазначає, що до поліції її чоловік з приводу жорстокого поводження з твариною не звертався.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН