Свині перерили кладовище / скріншот
Жахливу картину побачили люди, коли прийшли впорядкувати могили рідних - свині перерили одне з кладовищ у Запорізький області.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляється, виводок свиней разом із поросятами розрили могили, виїли всі квіти та фактично переорали територію.
Після нетривалого розслідування виявилося – всі кабани свійські. Худобу вже тривалий час випускає зі свого подвір'я господар, аби зайвий раз не годувати. Тепер у ситуацію втрутилося керівництво місцевої громади.
У Запорізькій області свійські кабани перерили кладовище
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