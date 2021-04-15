Як виявилося, худобу з подвір'я випускає один з місцевих жителів, аби зекономити на годуванні тварин.

Жахливу картину побачили люди, коли прийшли впорядкувати могили рідних - свині перерили одне з кладовищ у Запорізький області.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, виводок свиней разом із поросятами розрили могили, виїли всі квіти та фактично переорали територію.

Після нетривалого розслідування виявилося – всі кабани свійські. Худобу вже тривалий час випускає зі свого подвір'я господар, аби зайвий раз не годувати. Тепер у ситуацію втрутилося керівництво місцевої громади.

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Автор: Катерина Лиманська