Люди, які все ще залишаються у місті, змушені жити у підвалах та постійно ховатися від дронів.

У прифронтовому містечку Оріхів Запорізької області не залишилося жодної вцілілої будівлі, проте майже тисяча жителів продовжують там перебувати. Про це йдеться у репортажі The Wall Street Journal.

Внаслідок постійних обстрілів у місті практично немає неушкоджених будівель, серед них – приміщення міської ради, церква. В Оріхові продовжує частково працювати центральний ринок, навколо якого майже все обгоріло від російських ударів.

За даними місцевих чиновників, наразі в Оріхові та навколишніх селах залишаються близько тисячі цивільних, тоді як до війни населення становило майже 14 тисяч осіб. Частина міста ще іноді отримує електроенергію, але газо- і водопостачання вже давно відсутні.

Заступник начальника Оріхівської міської військової адміністрації Олександр Біллерис зазначає, що через постійні атаки дронів постачання їжі, води та інших необхідних речей для жителів, які залишаються у місті, стає дедалі складнішим. Так, кілька тижнів тому один із дронів атакував волонтера, який роздавав допомогу. Він вижив, але його автомобіль знищено.

Над кількома вулицями міста та частиною шосе, що з'єднує Оріхів із Запоріжжям, встановлені антидронові сітки, проте, за словами Біллериса, багато волонтерів через небезпеку більше не приїжджають до міста.

Місцева жителька Тетяна Кушнір, яка продає фрукти та овочі на ринку, каже, що тепер щодня чує над головою звуки дронів. У 2022 році вона відправила свою 13-річну дочку жити до Запоріжжя, але сама відмовляється виїжджати. У її будинку вибиті всі вікна, а також зруйнований дах.

"Росіяни полюють (за допомогою дронів, - УНІАН) за кожним автомобілем, вони не зважають, що це можуть бути цивільні. Якщо чуєш звук, треба сховатися і почекати", - розповідає жінка.

Анатолій Суліз, який проживає з дружиною на півдні Оріхова – найнебезпечнішому районі, наближеному до росіян, зазначає, що зараз дуже страшно переміщатися містом, бо дрони влучають у рухомі цілі. У квітні він постраждав від удару безпілотника, коли піднімався на пагорб, щоб знайти сигнал мобільного зв’язку.

Чоловік розповідає, що попри ситуацію в місті та вмовляння дітей поки вирішив не виїжджати.

"Ми побудували наш будинок своїми руками. Ми не можемо залишити його", - каже Анатолій.

Більшість з тих, хто залишається в Оріхові, – люди похилого віку. Один з них – 73-річний Микола Глушенко. Після того, як торік ракета "прошила" його квартиру, вони з дружиною перемістились до підвалу сусіднього будинку.

Як пише видання, Глушенко рідко виходить із підвалу будинку, бо почувається на вулиці у небезпеці. Однак евакуюватись чоловік відмовляється. Його дружина Світлана дуже хоче виїхати з Оріхова, але не може залишити чоловіка самого.

Заступник начальника Оріхівської МВА Біллерис наголошує на необхідності повної евакуації людей.

"Люди не повинні жити у таких умовах. Крім того, це зв'язує руки нашим солдатам, які мусять продумувати свої дії, щоб ворог не завдав удару у відповідь по цивільних", - пояснив чиновник.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За даними Сил оборони півдня України, ситуація на Запорізькому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

Так, у липні ЗСУ відновили кілька позицій у районі міста Оріхів. Представник сил оборони Півдня України Владислав Волошин зазначив, що захисники використали маневрену оборону та контратакували російських окупантів.

За інформацією аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW), оприлюдненою на початку серпня, українські військові досягли успіху в просуванні у східній частині Запорізької області. Зокрема, сили оборони відновили контроль над Темирівкою на північний схід від Гуляйполя.

