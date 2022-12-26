Частина лісгоспів перебувають під окупацією, тому не займається заготівлею ялинок.

Стало відомо, як українці купують ялинки під час повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Цьогоріч вони купили втричі менше новорічних дерев, заготовлених Державним лісовим агентством, ніж торік.

"Торік Держлісагентство реалізувало близько 500 тисяч новорічних ялинок, цього року реалізації знизились, реалізовано понад 160 тисяч. Скільки ще буде реалізовано за цей передноворічний тиждень, складно сказати", - повідомив в ефірі інформаційного телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Стрілець повідомив, що в центральній та південній Україні більше популярна сосна. В західній Україні – ялиця, ялина та інші.

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За його словами, частина лісгоспів перебуває під окупацією, тому не займається заготівлею ялинок. Проте основна причина – падіння попиту через складну ситуацію в країні.

Новий рік 2023 в Україні

Нещодавно УНІАН повідомляв, що у небі над Україною помітили екіпаж Санти. Повітряні сили ЗСУ його привітали и гарантували безпечний політ.

Проте рашисти можуть використати свята для чергових атак. Саме тому президент України Зеленський попередив українців про небезпеку в останні дні року. Між тим у поліції наголошують, що комендантську годину в Україні у новорічну ніч з 31 грудня проти 1 січня не скасовуватимуть.

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