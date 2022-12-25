Повітряні сили ЗСУ його привітали и гарантували безпечний політ.

Напередодні Різдва Санта Клаус завітав до України, про що свідчать знімки ресурсу Flightradar24.

Екіпаж Санти рейсу Північного полюса мчав через Вінницьку та Хмельницьку області у бік Молдови.

Повітряні сили ЗСУ його привітали и гарантували безпечний політ.

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Різдво 25 грудня в Україні - як святкують

Напередодні Володимир Зеленський записав звернення до українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем. Президент зазначив, що жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю.

До привітань українців з різдвяними святами приєднався й британський прем’єр Ріші Сунак.

Цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Але зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня та тих, хто відзначає його в обидві дати. Також зазначається, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%.

ПЦУ дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. Священник ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, що на сьогодні церква не ухвалювала рішень щодо зміни календаря, але "ми маємо розуміти, що більшість православного світу якраз святкує Різдво 25 грудня і живе за Новоюліанським календарем". При цьому він додав, що українська церква до сьогодні живе за Юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

Що Росія готує для українців у різдвяні та новорічні свята

Раніше Володимир Зеленський попередив українців про можливі масовані атаки ворога ближче до свят.

Експерти теж припускають, що зимові свята росіяни захочуть перетворити для українців у чергове випробування.

Напередодні Різдва, 24 грудня, російські війська жорстоко обстріляли центр Херсона. Кількість поранених зросла до понад 60 людей, багато загиблих.

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