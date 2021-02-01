28 січня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та скасував постанову уряду про запровадження нового українського правопису.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що як мінімум до цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання зміни правил правопису не відбудеться.

Як Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook, рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування нового українського правопису не набрало законної сили та найближчим часом не набере, оскільки уряд подасть на нього апеляційну скаргу.

Отже, до закінчення розгляду апеляції постанова Кабміну залишатиметься чинною.

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"Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним. Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО", - пояснив він.

Малюська вважає, що "як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться".

Він також уточнив, що скоріш за все постанова уряду щодо правопису була скасована судом через порушення тодішнім Кабміном у травні 2019 року процедури під час її прийняття, адже закон, який надавав право Кабміну приймати таку постанову, було визнано неконституційним.

"Це означає, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться – його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним", - додав міністр.

Новий український правопис скасували: що відомо

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її. Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО "Правова держава". Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

28 січня ОАСК задовольнив позови повністю. В суді заявили, що Кабінет міністрів при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів, тому суд визнав її протиправною та нечинною. Повний текст рішення суд має виготовити протягом 10 днів з дня ухвалення.

У Мін'юсті заявили, що уряд оскаржуватиме рішення ОАСК. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів.

У разі, якщо апеляції не надійде, рішення набуде чинності.

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Автор: Антоніна Доломанжи