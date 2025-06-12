З осені кількість переданих Україні тіл постійно зростає.

Щомісяця Україні один чи два рази повертають тіла зниклих безвісти, каже Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Починаючи з жовтня минулого року, кількість тіл, яку нам повертають, постійно збільшується. Всі знають, що країна-агресор анонсувала велику кількість тіл, яку мають повернути. Але будь-які коментарі щодо цього будемо давати, коли цей захід буде завершено", – сказав він під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Він додав, що більшість тіл, які приходять по репатріації, знаходяться в складному для ідентифікації стані. Найчастіше візуально провести їхнє впізнання неможливо. За словами Добросердова, в деяких випадках спеціалісти можуть працювати з відбитками пальців. Але найбільше результатів з ідентифікації здобуваються саме під час проведення ДНК експертиз:

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"Родина чи будь-хто інший подає заяву щодо розшуку безвісти зниклої особи. Після цього починається етап, коли треба відібрати зразки біології та помістити її в електронний реєстр".

Обмін тілами

Як повідомляв УНІАН, раніше під час прямих перемовин між Україною та Російською Федераією було досягнуто домовленості про обмін тілами загиблих військових.

Згодом російська сторона звинуватила Україну в спробах зриву процесу обміну. Тоді в Москві заявили, що Київ нібито переніс його "на невизначений термін".

Втім напередодні пройшов перший після зустрічі обмін тілами полеглих. Під час нього Україна отримала 1212 загиблих захисників.

Серед повернених "на щиті" оборонців - полеглі на Курщині РФ, а також у ⁠Харківській, ⁠Луганській, ⁠Донецькій, ⁠Запорізькій і Херсонській областях.

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