Відео з виконанням музичного твору військовий оприлюднив у своїх соцмережах.

Військовий ЗСУ Юрій Городецький вразив мережу потужним виконанням пісні "Браття українці" - користувачі засипали його компліментами у коментарях під опублікованим відео у TikTok.

Особливо актуально ця композиція лунає на тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України.

Городецький - старший солдат 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

"Браття українці" — написана в 2014 році до початку агресії РФ на Донбасі пісня гурту "Шабля" на слова і музику лідера гурту Вови Гейзера.

У 2015 році на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників Антитерористичної операції композиція отримала статус офіційного гімну АТО. Крім того, вона обрана як стройова пісня батальйону Нацгвардії ім. С.П. Кульчицького.

Раніше у мережі "завірусився" ролик за участю українського військового, який станцював запальний танок під трек відомої співачки Вітні Х'юстон Queen of the Night.

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